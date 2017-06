Nowy flagowiec Allview

X4 Xtreme dostarcza niezwykłej autonomii użytkowania: Akumulator o pojemności 4550mAh wystarczy na ponad 1500 minut rozmów lub nawet do 379 godzin czasu czuwania. Oznacza to, że pełne naładowanie urządzenia wystarczy na ponad 22 godziny oglądania filmów, 39 godzin odtwarzania muzyki lub wykonanie 32290 zdjęć.

Procesor Helio P25, wykonany w technologii 16 nm i taktowany z częstotliwością do 2.5 GHz, osiąga nawet o 20 proc. większą wydajność w porównaniu do jego poprzednika. 4 GB pamięci RAM, DDR4 zapewnia o 70 proc. szybsze przetwarzanie danych i o ponad 50 proc. mniejsze zużycie energii w porównaniu do pamięci DDR3. 64 GB pamięci Flash można rozszerzyć nawet o 256 GB za pomocą karty microSD w trybie Single SIM.

Przedni aparat fotograficzny o rozdzielczości 20 MP z 5 soczewkami i f/2.0, wykonuje idealnie jasne selfie, nawet przy słabych warunkach oświetlenia. Technologia PureCel Plus dostarcza wysokiej czułości oraz niskiego poziomu szumów obrazu, jednocześnie przechwytując 4 razy więcej światła jak zwykła matryca. Dzięki technologii rozpoznawania twarzy oraz zaawansowanemu algorytmowi przetwarzania Bokeh, przedni aparat może eksponować kolejne plany kadru, rozmazując tło, aby podkreślić główną postać. Efekt ten znany był do tej pory jedynie z aparatów DSLR.

Podwójny aparat umieszczony na tyle urządzenia również wyposażony został w efekt Bokeh. Dwa aparaty o rozdzielczościach 13MP i 5MP pracują razem w celu uchwycenia niezwykłej ilości detali i dodania głębi do każdego zdjęcia. Aparat o rozdzielczości 13MP z 5 soczewkami i f/2.0 wykorzystuje technologię Exmor RSTM dla zwiększenia szybkości oraz czułości aparatu w warunkach słabego oświetlenia.

6-calowy wyświetlacz IPS Full HD generuje obraz idealny do multimediów, charakteryzujący się wysoką jasnością i szerokim kątem widzenia wynoszącym 178 stopni. Multimedialne doznania są kompletne dzięki systemowi dźwięku stereo oraz technologii przetwarzania dźwięku dostarczonej przez Waves Audio.

Konstrukcja wykonana została ze stopu magnezu, a metaliczny tył urządzenia zapewnia wysoką wytrzymałość na uszkodzenia, podczas, gdy szkło 2.5D dodaje mu elegancji. X4 Xtreme wyposażony został w czytnik linii papilarnych, który pozwala na odblokowanie telefonu w rekordowym czasie 0.2 sekundy.

X4 Xtreme dostępny jest od dziś w przedsprzedaży na stronie www.allview.pl za 1699 PLN. Wysyłki rozpoczną się 17 lipca 2017r. Podczas okresu przedsprzedaży konsumenci mogą uzyskać 270 zł zniżki na smartfon X4 Xtreme (szczegóły na facebooku oraz na stronie firmowej).