Nowy flagowiec Xiaomi trafi do Europy

Najnowsze smartfony chińskiego giganta już wkrótce mają trafić na teren Europy. Póki co sprzedaż modelu Black Shark Helo jest ograniczona tylko i wyłącznie do terenu Azji. Które państwa w Europie otrzymają możliwość zakupu jako pierwsze?

Według najnowszych informacji będą to takie miejsca, jak Wielka Brytania, Hiszpania, Francja oraz Włochy.

Zarówno Black Shark Helo (jak i Mi Mix 3) nie trafią do Polski w najmocniejszych konfiguracjach - głównie ze względu na to, iż w naszym kraju żaden operator nie oferuje regularnego połączenia za pomocą sieci 5G.

Smartfon Xiaomi ma najmocniejszą z możliwych specyfikacji, łącznie z wersją posiadającą 10 GB RAM (warz z Xiaomi Mi Mix 3 to pierwszy smartfon z taką ilością pamięci RAM). Opcjonalnie będzie można kupić wersję z 6 i 8 GB RAM. Co poza tym? Procesor Qualcomm Snapdragon 845 i GPU Adreno 630. Plus 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej.

Smartfon dla graczy ze stajni Xiaomi ma ekran o przekątnej 6 cali, wykonany w technologii AMOLED (Full HD+). Sprzęt korzysta z systemu Android 8.1 Oreo z nakładką systemową Xiaomi. Bateria ma pojemność 4000 mAh. Główny aparat korzysta z dwóch obiektywów (12 plus 20 megapikseli).