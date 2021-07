Nowy implant zamienia myśli w mowę

Odzyskać mowę

Choć w przypadku integrowania mózgu z komputerem najczęściej mówi się o wszczepialnym interfejsie opracowywanym przez firmę Neuralink Elona Muska, nie jest on jedynym urządzeniem tego typu. Równie interesujący jest wynalazek naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco. Opracowany przez nich implant potrafi dekodować pełne zdania na podstawie aktywności mózgu i przekształcać myśli w mowę.

Implant został przetestowany na 30-letnim mężczyźnie, który w wieku zaledwie kilkunastu lat doznał udaru mózgu i z tego powodu do dziś nie może mówić. Dotychczas komunikował się z otoczeniem za pomocą podobnego systemu, potrafiącego jednak dekodować wyłącznie pojedyncze litery. Nowa technologia daje ludziom dotkniętym podobną przypadłością szansę na dużo sprawniejszą wymianę myśli ze światem.

Proszę coś powiedzieć

Pacjentowi najpierw wszczepiono tuż nad korą ruchową gęstą matrycę elektrod. Następnie podłączono implant do komputera przez umieszczony w głowie port. Po tych operacjach system rejestrował aktywność mózgu przez łącznie 22 godziny (podzielone na kilka sesji). Mężczyzna przywoływał w mózgu słowa z listy 50 najpopularniejszych wyrazów, a sieć neuronowa uczyła się odróżniać powstające w efekcie procesu myślowego impulsy. Później pacjent wymawiał zdania złożone wyłącznie z tych słów, a następnie próbował odpowiadać w myślach na zadawane mu pytania.

Zebrana baza danych sprawiła, że po pewnym czasie komputer zaczął wyświetlać zapis słowny myśli na ekranie. Eksperyment ostatecznie powiódł się i naukowcy są zgodni, że wreszcie udało się w pełni rozszyfrować aktywność mózgu. Daje to nadzieję przywrócenia możliwości komunikacji z ludźmi niezdolnymi do posługiwania się mową. Naukowcy podeszli do tematu w niestandardowy sposób, ponieważ ich przyrząd nie analizuje wyrazów po lltera po literce, ale całościowo. Ma to ogromną zaletę, gdyż w normalnej rozmowie używa się nawet 150–200 słów na minutę.

System wciąż nie jest oczywiście nieomylny. Na razie potrafi zapewnić 74% dokładności rozpoznawania przy 15 słowach na minutę, a jego maksymalna wydajność to na razie 18 wyrazów na minutę. W kolejnych miesiącach naukowcy zamierzają zwiększyć dokładność systemu, znacząco poszerzyć słownik i poprawić tempo komunikacji.

