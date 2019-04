Nowy monitor Philips w rozdzielczości 4K

Jakość dla wymagających

Philips 329P9H został wyposażony w matrycę IPS w rozdzielczości 4K. Taka konfiguracja w zestawieniu z 32-calowym wyświetlaczem zapewnia wysokiej jakości obraz i szerokie kąty widzenia (do 178 stopni). Docenią ją zarówno miłośnicy elektronicznej rozrywki, jak i osoby pracujące na co dzień w programach graficznych. Maksymalna jasność podświetlenia to 350 cd/m2, a pokrycie palety Adobe RGB wynosi 87%. Monitor wyróżnia się także możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów i parametrem delta E<2.

Większa ergonomia pracy

Technologie zastosowane w najnowszym monitorze Philips poprawiają komfort użytkowania i zmniejszają zużycie energii. Model 329P9H wyposażony jest między innymi w Power Sensor - specjalny czujnik sprawdzający, czy użytkownik znajduje się przed ekranem. W przypadku wykrycia nieobecności zmniejszana jest jasność ekranu, co pozwala na oszczędność energii.

Philips 329P9H został stworzony do długiej pracy, która staje się bardziej komfortowa dzięki rozwiązaniom takim jak tryb LowBlue - redukujący emisję potencjalnie szkodliwego światła niebieskiego czy Flicker Free - niwelujący męczące oczy migotanie obrazu.

Dzięki stopce SmartErgoBase możliwa jest zmiana położenia ekranu w zakresie obrotu w pionie i poziomie (swivel) oraz ustawienie trybu portretowego (pivot).

Produkt uniwersalny

Do Philipsa 329P9H można podłączyć jednocześnie dwie stacje robocze i obsługiwać je za pomocą jednego zestawu klawiatury i myszki. Umożliwia to przełącznik MultiClient KVM. Dodatkowo, monitor może pełnić rolę stacji dokującej. Został on wyposażony w komplet złączy, w tym port RJ45 czy USB-C, który za pomocą jednego przewodu pozwala na przesyłanie dźwięku, obrazu, a także zasilanie urządzenia, np. laptopa.

Philips 329P9H posiada również zabezpieczenie biometryczne w postaci wbudowanej kamery Hello, kompatybilnej z systemem Windows 10. Dzięki tej funkcji monitor włączy się tylko w przypadku wykrycia twarzy konkretnego użytkownika.

Cena i dostępność

Philips 329P9H jest dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 3869 zł.