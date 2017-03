Nowy notebook ASUSa Zenbook UX410

Smukły i elegancki

Nowy design laptopa jest elegancki i smukły - profil mierzy zaledwie 18,95 mm. Kształt i wykończenie zaskakująco lekkiej, ważącej ok. 1,4 kg, obudowy ze stopu aluminium powstaje w wyniku złożonego, wymagającego precyzji procesu. Została ona pokryta koncentrycznymi kręgami charakterystycznymi dla linii ZenBook. Urządzenie dostępne będzie w kolorze inspirowanym naturą - szarym Quartz Grey.

Wysoka wydajność

Wydajność to znak rozpoznawczy linii ZenBook. Na pokładzie ZenBook UX410 znajdziemy procesor Intel Core siódmej generacji, 16GB pamięci RAM DDR4 taktowanej na poziomie 2133MHz, dwuzakresowe Wi-Fi w standardzie 802.11ac i technologię Bluetooth 4.1, dzięki której z łatwością połączymy komputer z innymi urządzeniami. Profesjonaliści oczekują najlepszych rozwiązań na rynku, dlatego laptop wyposażony został w dwustronny port USB typu C, który obsłuży najnowsze urządzenia peryferyjne wymagające wysokiej wydajności transferu danych. Port HDMI umożliwia z kolei podłączenie zewnętrznego wyświetlacza (np. projektora lub telewizora). Swobodna praca wielozadaniowa, płynne odtwarzanie wideo i niezwykle szybkie uruchamianie aplikacji oznaczają, że ZenBook UX410 jest gotowy zawsze na najtrudniejsze zadania. Poza tym jest bardzo energooszczędny - wytrzyma cały dzień pracy na jednym ładowaniu.

Warto zaznaczyć, że dla użytkowników pracujących z fotografią czy projektowaniem będą dostępne wersje z mocnym układem graficznym NVIDIA GeForce 940MX, który poradzi sobie z wymagającymi wyzwaniami. Co istotne projektantom udało się utrzymać niską wagę i niewielkie wymiary.

Większa powierzchnia do pracy

Projektanci ASUS-a zmieścili 14-calowy wyświetlacz Full HD w laptopie nie większym niż te w 13-calowych modelach. Takie efekt udało się uzyskać dzięki zmniejszeniu szerokości ramki wyświetlacza do 6 mm, co przełożyło się na większy stosunek powierzchni do wielkości obudowy. Użytkownik otrzymuje zoptymalizowany komfort czytania tekstu, oglądania zdjęć czy filmów. Wysoka rozdzielczość znacznie ułatwia edycję zdjęć i filmów.

Zastosowana w laptopie matryca FHD (1920 x 1080) charakteryzuje się szeroką gamą barw na poziomie 72% przestrzeni NTSC, 100% przestrzeni sRGB i 74% przestrzeni AdobeRGB. Mówiąc prościej: kolory, które oddaje, są wierniejsze, żywsze niż w przeciętnych wyświetlaczach. Technologia szerokiego kąta widzenia zachowuje prawidłowy kontrast i kolorystykę obrazu widzianego nawet ze skrajnej pozycji.

Co więcej w nowym notebooku nie zabrakło licznych, zaawansowanych rozwiązań, które zwiększają jego produktywność. Dysk twardy o pojemności do 1TB razem z szybkim SSD do 512GB przyśpieszy wykonanie każdego zadania.

Liczy się każdy szczegół

O wysoki realizm i szczegółowość wyświetlanego przez UX410 obrazu dba technologia ASUS Splendid,. Odpowiada ona za mocne kolory oraz fabrycznie skalibrowaną temperaturę barw. Wśród dostępnych trybów znajdziemy m. in. Eye Care, który ogranicza do minimum poziom emitowanego niebieskiego światła, a co za tym idzie zmniejsza zmęczenie oczu i dba o ich zdrowie. Technologia przetwarzania obrazu wideo ASUS Tru2Life analizuje każdą pojedynczą klatkę filmu, zwiększając jego kontrast i czystość.

Z kolei wysoką jakość dźwięku zapewnia technologia ASUS SonicMaster, która w tym modelu została stworzona przy współpracy z inżynierami Harman Kardon. Brzmienie zyskuje na przejrzystości i mocy, dostarczając głęboki bas. To nie lada osiągnięcie, jeśli wziąć pod uwagę smukłość obudowy ZenBooka i ograniczoną ilość miejsca na głośniki.