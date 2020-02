Nowy numer „PC Formatu" już w kioskach

Nowy numer „PC Formatu" (2/2020) pyszni się już na sklepowych półkach i czeka, aż weźmiecie go do domu. Znajdziecie w nim m.in. fotorelację z targów CES 2020, testy procesorów AMD i Intela, dalszy ciąg „Historii gier", sposoby konfiguracji routera oraz wartościowe programy do zachowania PC w dobrej formie.

Przy okazji będziecie mogli posłuchać o nas dziś w podcaście Piotra Bułakowskiego.

Na antenie RMF FM wspomniany zostanie temat podjęty na łamach najnowszego wydania magazynu: dostępność stron internetowych dla osób z ograniczeniami słuchowymi i wzrokowymi.

Jako bonus do pisma dorzuciliśmy cały rocznik 2019 „PC Formatu" w formie PDF-ów na płycie!

fot. materiały redakcyjne