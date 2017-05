Nowy powerbank ADATA D8000L

W odróżnieniu od innych powerbanków wyposażonych w niewielkie latarki, D8000L został pokryty wieloma diodami LED, które generują szeroki strumień światła o mocy 200 lumenów. Latarka może działać w 4 trybach: standardowym, łagodnym, migania i awaryjnym, w którym wysyła sygnał SOS.

Konstrukcja nowego modelu jest zgodna ze standardem IP54. Urządzenie, po zamknięciu osłon, jest odporne na pył i wodę. Obudowa wytrzymuje również silne wstrząsy i upadki. Dla większej funkcjonalności powerbank został wyposażony w uchwyt, który pozwala na przypięcie go na przykład do paska. Tył urządzenia pokryty jest rowkami, między które można włożyć monetę lub kartę i stworzyć w ten sposób podpórkę. Pozwala to na ustawienie latarki w dowolnej pozycji.

Dzięki dwóm portom USB, powerbank umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch urządzeń, z maksymalnym łącznym natężeniem prądu 2,1 A. Dodatkowo został wyposażony w 6 systemów zabezpieczeń, które chronią urządzenie przed przeładowaniem, całkowitym rozładowaniem, zwarciem, przegrzaniem oraz przepięciami i zbyt dużym prądem ładowania.

ADATA D8000L ma wymiary 154 x 75 x 23,3 mm i waży 270 g. Model będzie dostępny w 2 kolorach - niebieskim i pomarańczowym.