Nowy raport o FOMO

Rośnie przeciążenie informacjami

Eksperci NASK razem z przedstawicielami Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Wydziału Psychologii UW, Panelu Badawczego Ariadna opublikowali raport „FOMO 2021: Polacy a lęk przed odłączeniem podczas pandemii".

Wynika z niego, że poziom FOMO (ang. Fear of Missing Out), czyli lęku przed odłączeniem od sieci, informacji oraz zdarzeń w mediach społecznościowych znacząco wzrósł zarówno w grupie polskich nastolatków (15–19 lat), jak i młodych dorosłych (20–24 lata). W 2019 roku poziom FOMO w pierwszej z grup wynosił 23%, obecnie dotyka on jednej trzeciej badanych. Podobny wzrost dotyczył osób w wieku 20–24 lata: w tej grupie na FOMO cierpi 32% osób (w 2019 roku – 21%).

– Pandemia to zdarzenie współcześnie bezprecedensowe, bezustannie uderzające w każdą sferę naszego prywatnego i zawodowego funkcjonowania – mówi profesor UW, dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, inicjatorka i koordynatorka projektu. – Jednym z jej cech i zarazem skutków jest kolosalny wzrost roli mediów cyfrowych, które – jak wcześniej wykazaliśmy – bezsprzecznie wiążą się z FOMO. Do tego doszły takie zjawiska jak infodemia, nie wspominając o silniejszym zagrożeniu nadmiarowym przebywaniem w wirtualnym świecie lub sięganiem po różnego rodzaju używki. W obliczu takich zmian wybór pandemii jako ważnego tła dla analizy FOMO stał się oczywisty.

Z badań wynika, że w parze z FOMO idzie wysokie zaangażowanie w media społecznościowe, które widać u 48% „fomersów" oraz przeciążenie informacją, które dotyka zwłaszcza osób z wysokim poziomem FOMO. Zdaniem naukowców, doświadczenie pandemii sprawiło, że osoby cierpiące z powodu wysokiego poziomu FOMO wyraźniej odwróciły się od aktywności offline. Do dbania o rozwój poza siecią bardzo często lub często przyznaje się połowa respondentów z całej badanej grupy i tylko co trzeci „wysoko sfomowany" (30%).