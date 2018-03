Nowy rodzaj ekranów w smartfonach LG?

Micro LED to technologia, która jest rozwijana od stosunkowo niedawna i w przyszłości może zastąpić tradycyjne ekrany IPS. Czym się wyróżnia? Przede wszystkim wyższym kontrastem i wysokim nasyceniem kolorów, porównywalnym do matryc OLED. Oprócz tego, wyświetlacze wykonane w tej technologii zużywają nawet połowę mniej energii niż wspomniane OLED-y.

Wszystko wskazuje na to, że LG przygotowuje się do wprowadzenia matryc micro LED do urządzeń mobilnych. Jeśli plan się powiedzie, koreańska firma będzie pierwszą na rynku, która tego dokona.

Według informacji do których dotarł portal The Investor, tegoroczny flagowiec LG nie będzie miał ekranu OLED. Firma zastosuje najprawdopodobniej panel MLCD+, który cechuje się wyższą jasnością i niższym zapotrzebowaniem na energię niż konwencjonalne IPS-y. Dzięki zastosowaniu tej technologii, LG chce zaoszczędzić na kosztach produkcji, a co za tym idzie zwiększyć prawdopodobieństwo, że smartfon przyniesie oczekiwane zyski.