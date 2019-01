Nowy sensor fotograficzny Samsunga

W ostatnim czasie na rynku mobilnym coraz popularniejsze stają się otwory w ekranie, w których to producenci umieszczają przednią kamerkę do selfie. Samsung stworzył nowy sensor fotograficzny przeznaczony właśnie do tego typu urządzeń.

Samo "oczko" będzie w stanie rejestrować materiały o wysokiej jakości przy wykorzystaniu matrycy o rozdzielczości 20 Mpix.

ISOCELL Slim 3T2 ma znaleźć się w masowej produkcji w pierwszym kwartale tego roku.

Na ten moment nie wiadomo, którzy producenci oprócz Koreańczyków zdecydują się na wykorzystanie opisywanej technologii.