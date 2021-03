Nowy smartband Xiaomi

Niespełna rok upłynął od momentu, gdy koncern Xiaomi rozpoczął sprzedaż inteligentnej opaski Mi Band 5, a już zadebiutował model oznaczony numerem sześć.

Opaska Mi Band 6 jest wyposażona w ekran AMOLED o przekątnej 1,56 cala; ma on powierzchnię o około 50% większą niż starszy model smartnbanda. Rozdzielczość wynosi 326 punktów na cal, zaś jasnośc sięga 450 nitów.

Rozczarowani będą ci, którzy liczyli na moduł GPS wbudowany w nową opaskę. Aby zmierzyć dystans pokonany w czasie biegu lub spaceru wciąż trzeba mieć ze sobą smartfon z działającą w tle aplikacją Mi Fit.

