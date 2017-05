Nowy smartfon HTC U11

HTC U11 nie jest ani bezpośrednim następcą modelu U Play, ani U Ultra, a zupełnie nowym członkiem rodziny, który uzupełnia portfolio tajwańskiego giganta. Firma chciała, by smartfon był wyjątkowy, a to ze względu na swój charakter i chęć dążenia do ciągłych zmian. Stąd też w U11 udało się zmieścić kilka innowacji. Co dokładnie?

Przede wszystkim nowy smartfon HTC ma zaokrąglone krawędzie. Bryła U11 jest zwarta i solidna, nie ma możliwości samodzielnego wyciągnięcia akumulatora. Jest to także konsekwencją faktu, że smartfon został obdarzony certyfikatem IP67, który zapewnia mu pyło- i wodoodporność na wysokim poziomie (możliwość pracy przez 30 min na głębokości 1 m). Jak można było się wcześniej domyślić, HTC pozbawiło swojego flagowca złącza mini jack 3,5 mm. Dźwięk jest przesyłany za pomocą złącza USB typu C, jednakże w zestawie nie zabrakło odpowiedniego adaptera, który pozwala podłączyć klasyczne, okablowane słuchawki.

Firma HTC postawiła także na wysoką jakość dźwięku generowanego przez sprzęt. Dzięki specyficznemu rozmieszczeniu głośników, telefon działa jak komora rezonacyjna i sam staje się jednym dużym głośnikiem. Sprawia to, że dźwięk brzmi równie dobrze, zarówno z przodu, jak i tyłu smartfona.

Największą innowacją, którą zaimplementowano w HTC U11 jest interfejs Edge Sense. Dzięki niej krawędzie boczne obudowy stają się rozszerzeniem funkcji ekranu. Ściskając je odpowiednio mocno jesteśmy w stanie wywołać konkretną reakcję smartfona, np. uruchomienie aparatu, zmianę orientacji kamery czy spust migawki. Najwięcej funkcji dotyczy aparatu, ale interfejs Edge Sense będzie kontekstowy, co znaczy, że w odpowiedniej sytuacji wywołamy inną reakcję. HTC przekonuje, że ten interfejs działa w 10 próbach na 10, bo zasada jego działania nie opiera się na częściach mechanicznych, a ultradźwiękach.

Smartfon ma 5,5-calowy ekran pracujący w rozdzielczości 1440 na 2560 pikseli, który został pokryty warstwą Gorilla Glass 5. Wymiary urządzenia wynoszą 153,9 x 75,9 x 7,9 mm, a masa to 169 gramów.

HTC U11 będzie dostępny na polskim rynku od 1 czerwca 2017 roku w sugerowanej cenie detalicznej 3249 zł.