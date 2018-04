Nowy smartfon Samsunga nie obsłuży internetu

Model Galaxy J2 Pro wygląda jak zwyczajny tani smartfon od Samsunga. Na pierwszy rzut oka jego specyfikacja także nie wyróżnia się niczym szczególnym. 5-calowy ekran o rozdzielczości 960x540 pikseli SuperAMOLED, czterordzeniowy procesor z zegarem 1,4 GHz z 1,5 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci magazynowej to parametry, którymi mogłoby cechować się każde urządzenie za mniej niż 500 złotych. Za zasilanie odpowiada bateria o pojemności 2600 mAh.

W tym wypadku zaczyna się jednak robić ciekawie jeśli spojrzymy na moduły łączności. Brakuje na ich liście takich podstawowych pozycji jak WiFi, a także modem LTE. Oznacza to, że nie mamy żadnej możliwości, żeby połączyć to urządzenie z internetem. Jaki jest więc sens istnienia takiego urządzenia?

Okazuje się, że zostało ono stworzone dla koreańskich uczniów, których na co dzień rozprasza dostęp do portali społecznościowych i innych rozrywek. Smartfon Samsunga będzie miał zainstalowane tylko podstawowe aplikacje, w tym rozbudowany kalkulator i słownik offline, co ma pomóc dzieciom skupić się na nauce.

Samsung Galaxy J2 Pro został wyceniony na 199 tysięcy południowokoreańskich wonów, co w przeliczeniu daje około 650 zł.