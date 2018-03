Nowy smartwatch Xiaomi

Zegarek Xiaomi Amazfit Bip wyposażono w moduł GPS i GLONASS wyprodukowany przez Sony, zapewniający dokładną lokalizację urządzenia. Smartwatch umożliwia pomiar pulsu (według wskazań czujnika optycznego umieszczonego na spodzie urządzenia), a także analizę snu. Ponadto, Xiaomi Amazfit Bip oferuje użytkownikowi kompas, barometr (do pomiaru wysokości) oraz trzyosiowy akcelerometr.

Tym, co zdecydowanie wyróżnia nowego smartwatcha na tle konkurencyjnych rozwiązań, jest bardzo długi czas pracy na baterii - nawet do 45 dni. Z kolei w stanie gotowości Xiaomi Amazfit Bip może działać aż cztery miesiące bez ładowania. Urządzenie jest przy tym niezwykle lekkie, waży zaledwie 32 gramy, dzięki czemu noszenie go na nadgarstku jest wyjątkowo komfortowe.

Wygodna obsługa zegarka jest możliwa dzięki kolorowemu ekranowi dotykowemu o przekątnej 1,28 cala, pokrytemu odpornym szkłem Corning Gorilla Glass trzeciej generacji. Amazfit Bip spełnia przy tym normę IP68. Oznacza to, że jest odporny na kurz i zachlapanie, co przyda się podczas biegania lub jazdy na rowerze w deszczu.

Smartwatch wyświetla powiadomienia o połączeniach i wiadomościach przychodzących na sparowanego smartfona, a także powiadomienia z aplikacji. Do wyświetlania szczegółowych danych treningowych i zmiany ustawień zegarka służy aplikacja Mi Fit, dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS.

Xiaomi Amazfit Bip dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej, czerwonej oraz zielonej. Rekomendowana cena detaliczna to 299 zł.