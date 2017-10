Nowy soundbar JBL Bar 2.1

JBL Bar 2.1 to soundbar z układem kanałów 2.1 oraz bezprzewodowym subwooferem. Wyróżnia się smukłym profilem i ciekawym designem. Soundbar JBL Bar 2.1 jest prosty w obsłudze. Oferuje obsługę Dolby Digital, dźwięk przestrzenny JBL, 300 W mocy systemu oraz bezprzewodowy subwoofer 6,5". Urządzenie dysponuje wejściem HDMI, jak również przewodowymi złączami AUX i USB, które jeszcze bardziej wzbogacą gamę opcji. Model wyposażony jest również w moduł Bluetooth zapewniający łączność bezprzewodową. Dodatkowe udoskonalenie stanowi system JBL SoundShift, który umożliwia błyskawiczne przełączanie dźwięku pomiędzy telewizorem a smartfonem lub tabletem. Soundbarem sterować można za pomocą pilota do telewizora. JBL Bar 2.1 zdecydowanie podnosi poprzeczkę technologiczną w swojej dziedzinie.

Oferowane brzmienie JBL o mocy wyjściowej 300 W to gwarancja znakomitych wrażeń audio podczas oglądania filmów i słuchania muzyki. Dźwięk JBL jest przestrzenny, a do tego niweluje konieczność stosowania dodatkowych przewodów lub głośników. W zestawie znajduje się bezprzewodowy subwoofer 6,5" (165 mm) generujący potężny, głęboki bas. Możliwość bezprzewodowego strumieniowego przesyłania muzyki przez Bluetooth z dowolnego urządzenia to kolejne bardzo wygodne rozwiązanie.

Konfiguracja i podłączenie soundbara do domowego systemu rozrywki są maksymalnie uproszczone. Współpracuje on z pilotem do telewizora, dlatego można korzystać z jednego pilota do obsługi telewizora i soundbara.

Sugerowana cena detaliczna: 1549 zł.