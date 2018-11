Nowy sprzęt dla graczy od ADATA

XPG INFAREX K10 - klawiatura z podświetleniem RGB

INFAREX K10 to gamingowa klawiatura z dziewięcioma trybami podświetlenia RGB LED, które pozwalają na dopasowanie efektu do gry. Sprzęt wyposażony jest w 104 klawisze, a ich wytrzymałość określona jest do 10 milionów kliknięć. Sukces w wirtualnych zmaganiach zapewni technologia anty-ghosting, a użytkownicy powinni zwrócić również uwagę na zaokrąglone klawisze, które oferują zwiększoną kontrolę oraz komfort w użytkowaniu urządzenia.

Obowiązkowy element każdej klawiatury z przeznaczeniem dla graczy to obecność technologii anti-ghosting, która sprawia, że w trakcie kluczowych chwil żaden z wciśniętych klawiszy nie zostanie zablokowany. W przypadku INFAREX K10 zapamiętana zostanie kolejność naciśnięcia aż do 26 przycisków.

Umieszczone w górnym rzędzie przyciski multimedialne umożliwiają szybki dostęp do funkcji sterowania dźwiękiem, muzyką czy innymi efektami. Dodatkowo klawiatura wyposażona jest w blokadę klawisza "Windows", która uniemożliwia jego przypadkowe wciśnięcie.

XPG INFAREX M20 - ergonomiczna i wytrzymała mysz

Mysz dla graczy - INFAREX M20 charakteryzuje się nie tylko precyzją działania, ale również ergonomicznym wyglądem i podświetlanym logo XPG. Urządzenie waży 160 gram, a jego wymiary wynoszą 132 x 69 x 43.5 mm.

Mysz wyposażona jest w przełączniki OMRON z wytrzymałością do 20 milionów kliknięć. Częstotliwość próbkowania, czyli jak często wskaźnik wysyła informacje o swoim położeniu do komputera, można ustawić na jedną z trzech wartości 250/500/1000Hz. Dzięki pięciu trybom zmiany czułości kursora (od 400 DPI do 5000 DPI) narzędzie pracy gracza sprawdzi się zarówno w grach strategicznych, MMO, TPS czy w FPS.

Gracze, w trakcie długich sesji, oprócz dokładnej kontroli nad myszą powinni docenić jej ergonomiczny kształt, który zapewni pełen komfort korzystania z urządzenia. Na uwagę zasługuje dodatkowo świecące logo XPG.