Nowy sterownik Game Ready dla kart GeForce

Wyczekiwany dodatek do World of Warcraft - „Battle for Azeroth" trafi do graczy już 14 sierpnia. Nowy sterownik Nvidia jednak już teraz zapewnia optymalizację i odpowiednie działanie gry.

Również wydany w styczniu tego roku Monster Hunter: World, który obecnie trafia na komputery osobiste otrzymał odpowiednie przyspieszenie. Wciągająca gra okraszona szczegółową grafiką posiada ponad 24 różnych ustawień video.

Sterowniki Game Ready udostępniane są najpóźniej w dniu oficjalnej premiery gry i zapewniają jak najlepsze wrażenia płynące z rozgrywki. Inżynierowie firmy NVIDIA nieustannie pracują nad optymalizacją sterowników, aby umożliwić graczom korzystającym z kart GeForce jak największą wydajność i jakość zabawy. Sterowniki Game Ready posiadają również certyfikat zgodności WHQL wydawany przez firmę Microsoft.