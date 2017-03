Nowy sterownik Game Ready od firmy NVIDIA

Wydajność w DirectX 12

Firma NVIDIA poświęciła dużo czasu i uwagi, aby stworzyć najbardziej kompleksową platformę dla twórców gier w środowisku DirectX 12. Na zakończonej w ubiegłym tygodniu konferencji GDC, NVIDIA zaprezentowała kolekcję zasobów, które zapewniają deweloperom znaczne zwiększenie wydajności, wiele nowych efektów renderowania i symulacji, a także innych możliwości, które pomogą tworzyć gry zoptymalizowane pod kątem DirectX 12. Należą do nich aktualizacje pakietów NVIDIA GameWorks SDK oraz NVIDIA VRWorks SDK, nowe narzędzia programistyczne, a także zoptymalizowane sterowniki Game Ready.

Najnowszy sterownik Game Ready jest zoptymalizowany pod kątem gier DirectX 12. Poprzez poprawki w kodzie sterownika oraz współpracy z twórcami gier, firmie NVIDIA udało się zapewnić wzrost wydajności w grach DirectX 12 o średnio 16%. Przykłady:

Ashes of the Singularity - 9%

Gears of War 4 - 10%

Hitman - 23%

Rise of the Tomb Raider - 33%

Tom Clancy's The Division- 4%

Nowy sterownik zapewnia również skorzystanie z techniki NVIDIA Ansel w najnowszej grze Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.

Ansel to innowacyjna metoda wykonywania zrzutów ekranu w grach. Ansel działa jak aparat fotograficzny, który potrafi uchwycić najciekawsze momenty rozgrywki w sposób, który do tej pory był niemożliwy do uzyskania. W tytułach obsługujących Ansel gracze mogą ustawić wirtualny aparat pod dowolnym kątem, zastosować filtry, wykonać zdjęcia w superrodzielczości, a nawet przechwytywać obrazy o 360-stopniowym polu widzenia do obejrzenia na telefonie komórkowym, komputerze lub za pośrednictwem zestawu VR. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć na stronie poświęconej technice Ansel.

Technika Ansel jest wykorzystywana w grach ARK: Survival Evolved, Conan Exiles, Dishonored 2, Mirror's Edge Catalyst, Obduction, Paragon, War Thunder, Watch Dogs 2, Wiedźmin 3: Dziki Gon oraz The Witness. Wkrótce trafi do najnowszych tytułów takich jak Lawbreakers czy Mass Effect: Andromeda. Niedawno kod tej funkcji został dodany do silników Unity Engine oraz Unreal Engine, a wkrótce będzie zaimplementowany w Amazon Lumberyard.