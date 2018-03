Nowy sterownik NVIDIA Game Ready

Firma NVIDIA opublikowała dziś nowy sterownik Game Ready, dedykowany grze Sea of Thieves. Ponadto uaktywnia on funkcję NVIDIA Highlights w Call of Duty WWII oraz Tekken 7 i umożliwia skorzystanie z narzędzia NVIDIA Ansel w grze Star Wars Battlefront 2.