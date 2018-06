Nowy sterownik NVIDIA Game Ready

Bądż przygotowany na The Crew 2

Dostępne w dniu lub w przeddzień premiery, sterowniki NVIDIA Game Ready Drivers zapewniają najlepsze wrażenia wszystkim graczom i użytkownikom kart GeForce, a inżynierowie firmy NVIDIA dokładają swoich starań, by optymalizacja i sama rozgrywka była na najwyższym poziomie. Ostateczną werfyfikację jakości sterowniki Game Ready przechodzą w momencie certyfikacji przez Microsoft. (WHQL)

Gra The Crew 2 PC Standard Edition przy zakupie kart GeForce

Warto przypomnieć o trwającej promocji ‘Dołącz do ekipy'. Każdy, kto kupi kartę graficzną GeForce GTX 1080 lub 1080 Ti albo oparty na takim układzie GPU gamingowy komputer typu desktop lub laptopa, otrzyma grę The Crew 2 w dniu premiery. Promocja trwa do 3 lipca lub do wyczerpania zapasów.

Sterownik można pobrać ze strony producenta.