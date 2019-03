Nowy sterownik NVIDIA Game Ready

Firma NVIDIA opublikowała sterownik Game Ready dla nowego trybu battle royale w grze Battlefield V. Lista monitorów kompatybilnych z techniką G-SYNC powiększyła się o modele Asus VG258 oraz VG278QR. Sterownik posiada również optymalizacje dla gry Sekiro: Shadows Die Twice, a także trybów NVIDIA DLSS i DXR Ray Tracing w Shadow of the Tomb Raider.