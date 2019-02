Nowy subwoofer marki Hama

Subwoofer SW01M można dodać do systemu Multiroom UNDOK lub tylko jednego produktu, np. głośników, by uzyskać efekt dźwięku przestrzennego. Duża moc typu downfire pozwala uzyskać falę brzmieniową w kierunku podłogi, a takie rozwiązanie - przynajmniej w teorii - pozwala równomierniej rozprowadzić niskie tony po pomieszczeniu, gdyż odpowiednie ukształtowanie dolnej partii obudowy wypromieniowuje je w wielu kierunkach. Z kolei sterowanie i konfiguracja urządzenia są możliwe za pomocą aplikacji UNDOK, jednak aby to umożliwić wszystkie urządzenia muszą znajdować się w tej samej sieci. Do dyspozycji mamy podłączenie LAN (RJ-45) i wejście liniowe (3,5 mm), a także wykorzystanie połączenia kablowego HF/LF dla amplitunerów i wzmacniaczy AV. Dodatkowo subwoofer posiada zaktualizowany port micr USB, do którego ze strony producenta można pobrać odpowiednie oprogramowanie.

Muzyka to nie wszystko

Poza jakościowymi cechami produktu, subwoofer SW01M to niewielkich gabarytów urządzenie - mieści się w wymiarach 23,5 x 23,5 x 30 cm i waży 5,5 kg. Co więcej, producent oferuje możliwość podłączenia bezprzewodowego do sieci za pośrednictwem LAN EEE 802.11 b/g/n. Na urządzeniu możemy kontrolować częstotliwość w zakresie 20-420 Hz. Z kolei podświetlenie LED zarówno z góry i dołu urządzenia sprawia, że subwoofer może przeistoczyć się w ciekawy element wystroju mieszkania.

Produkt dostępny jest w Polsce, a jego cena wynosi 999 zł.