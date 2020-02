Nowy system tłumaczenia na bazie SI

Niemiecki startup DeepL, który zajmuje się systemami tłumaczeń, ogłosił przełom w swoich badaniach. Producent systemów sieci neuronowych odpowiedzialnych za tłumaczenia dużych bloków tekstowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (SI) poinformował, że najnowsze dzieło przebija pod względem skuteczności inne narzędzia do tłumaczeń, takie jak Tłumacz Google czy Bing. Według DeepL nowy system umożliwia bardzo dokładne tłumaczenie skomplikowanych tekstów dzięki zaawansowanym funkcjom SI.

Firma DeepL zadebiutowała z tłumaczem DeepL.com w 2017 r. Już wtedy swoją dokładnością przekładu tekstów przebijał on produkty największych firm. Pracownicy startupu nie przestali jednak rozwijać projektu i obecnie do użytku udostępniany jest nowy system tłumaczeniowy. Producent podaje, że aby przetestować skuteczność i dokładność nowych algorytmów, system poddano ślepym testom naukowym. W tym celu do Tłumacza DeepL i podobnych jemu konkurencyjnych narzędzi wprowadzono 119 zróżnicowanych tekstów z kilku dziedzin. Otrzymane treści przekazano do analizy profesjonalnym tłumaczom, bez oznaczania pochodzenia tekstów. Specjaliści oceniali tłumaczenia i wybierali najlepsze – efekty pracy DeepL wskazywano czterokrotnie częściej niż konkurencji. Potwierdziło to wysoką skuteczność tłumacza.

– Zakładamy, że takie firmy jak Google czy Microsoft mają również bardzo dobry materiał szkoleniowy dla sieci neuronowych – mówi współzałożyciel i CEO Jarosław Kutyłowski. – Jednocześnie my osiągnęliśmy wiele innowacji w matematyce i metodologii sieci neuronowych. Jest to szczególny moment dla całego zespołu, bo z tych innowacji mogą już korzystać miliardy ludzi.

Tłumaczenia maszynowe DeepL będą dalej udoskonalane, a pieczę nad jakością pracy programu trzymają m.in. specjaliści z dziedziny matematyki i metodologii. Efekty pracy tłumacza można samodzielnie sprawdzić bezpośrednio na stronie projektu.

fot. DeepL