Nubia Red Magic 6 naładuje się do połowy w 5 minut

Chwila na kablu

Firma ZTE zaprezentowała telefon Nubia Red Magic 6, stworzony przy współpracy z Tencentem. Najbardziej magicznym (zgodnie z nazwą) elementem całości ma być błyskawicznie ładująca się bateria o pojemności 4500 mAh. Według deklaracji producenta, naładowanie smartfona od 0 do 50% ma zająć około 5 minut. Jest to możliwe dzięki dołączonej do telefonu ładowarki i obsługi szybkiego ładowania 120 W. Taka moc będzie zarezerwowana jednak wyłącznie dla wersji Pro smartfona, podstawowa zaoferuje nieco skromniejsze 66 W.

Telefon dla graczy

Producent zapewnia, że telefon nie będzie się podczas takiej operacji przesadnie nagrzewał. By było to możliwe, w obudowie umieszczono specjalny system chłodzenia podzespołów. To marka urządzeń dla graczy, na pokładzie znajdziemy więc także flagowy procesor Snapdragon 888. Ekran będzie z kolei odświeżany z częstotliwością 144 Hz. Nubia zarejestruje też dotyk z częstotliwością aż 480 Hz.

Producent nie podał jeszcze niestety reszty specyfikacji. Oprócz powyższych informacji ZTE pochwalił się tylko implementacją sensora, który jest w stanie wykryć ruch w aż 9 kierunkach. Prawdopodobnie pozwoli to na stworzenie dopracowanego sterowania gestami w grach. Pełna zapowiedź Nubii Red Magic 6 będzie mieć miejsce bliżej zaplanowanej na 4 marca 2021 roku premiery.

fot. ZTE