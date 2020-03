Nurkują ceny kryptowalut

Niepewność wynikająca z załamania cen ropy naftowej, związanych z tym krachów na giełdach i obaw przed epidemią koronawirusa udzieliła się rynkowi kryptowalut.

Wczoraj, 12 marca, kurs bitcoina spadł z poziomu ok. 8 tys. do mniej niż 6 tys. dolarów. Oznaczało to obniżenie wartości najpopularniejszej kryptowaluty o 22,27%. Równo miesiąc wcześniej (12 lutego) za jednego bitcoina trzeba było zapłacić 10 495 dolarów (a w historycznym maksimum, 17 grudnia 2017 r., kurs przekroczył na moment 20 tys. dolarów).

Dziś rano (13 marca) kurs wynosił przez pewien czas zaledwie 4232 dolary.

Podobnie jest z cenami innych głównych kryptowalut, takich jak Ethereum i Litecoin. Według portalu Coinbase 12 marca spadły one (odpowiednio) o 27,56% i 26,6%.

fot. Coinpaprika