Nvidia będzie współpracować z TSMC?

Wiarygodne plotki

Wiele wskazuje na to, że już w przyszłym roku Nvidia częściowo zleci produkcję układów tajwańskiemu TSMC. Ma to być pokłosiem niezadowolenia firmy z tegorocznej premiery układów Ampere z serii RTX 3000. Producentem GPU jest w tym przypadku Samsung, który nie zapewnił Nvidii odpowiednio przepustowych linii produkcyjnych. Ma to być głównym powodem niewielkiej dostępności układów.

Tajwańczycy na ratunek?

Prawdopodobnie problemem było nie tyle niedoszacowanie zainteresowania (wymieniane oficjalnie jako główna przyczyna braków w magazynach), co błąd popełniony przy wyborze wykonawcy – Nvidia zajmuje się głównie projektowaniem układów, ale sama ich nie produkuje. Szefowie przedsiębiorstwa szukają teraz rozwiązania problemu, by sytuacja nie powtórzyła się w przyszłym roku, kiedy zapowiedziane zostaną kolejne układy z nowej serii.

Plotki głoszą, że koncern nie zrezygnuje przy tym z usług Samsunga całkowicie. TSMC ma wyprodukować jedynie część układów. Zmiana oznaczałaby natomiast nieco inny proces litograficzny (7 nm wobec zapewnianych obecnie przez Samsunga 8 nm). Nvidia nie skomentowała jeszcze tych pogłosek.

fot. Nvidia