Nvidia chce wykorzystać własne SI do analizy genomów

Naukowa współpraca

Okazuje się, że sztuczna inteligencja opracowana przez Nvidię może być przydatna również w medycynie. Firma zaoferowała własną technologię naukowcom z Harvardu i pomogła im w opracowaniu narzędzi AtacWorks. To oprogramowanie medyczne zintegrowane z systemami nauczania maszynowego, które ma służyć do analizy ludzkiego genomu przez SI.

Projekt ma na celu przyspieszenie procesu analizy genomu. AtacWorks jest o tyle nowatorskie, że zostało zoptymalizowane pod kątem wykonywania obliczeń przez GPU Nvidii. Ponieważ wiele komórek zawiera jedynie wąski fragment DNA (najczęściej tylko dane niezbędne do jej funkcjonowania), dokładne badanie genomu wymaga pobrania kilkudziesięciu tysięcy takich komórek. Nowa metoda pozwoli wykonać te same analizy przy 1000 razy mniejszej próbce.

Tańsza diagnoza

To zaś oznacza, że badania będzie można wykonać dużo szybciej, znacząco zmniejszając w ten sposób ich koszty. Model SI wykorzystany przez naukowców potrafił wyselekcjonować odpowiednie fragmenty DNA do badania z próbki w ciągu pół godziny (30-krotne skrócenie procesu) i to przy przeanalizowaniu zaledwie 50 komórek. Wyniki prac zespołu są już teraz uważane za wielki przełom w medycynie.

Jaki jest jednak cel takiego badania? Naukowcy są w stanie wyszukać w ten sposób fragmenty genomu stwarzające ryzyko zachorowania w przyszłości na Alzheimera, choroby serca czy nowotwory. Przyspieszenie analizy oraz możliwość wykonania jej niższym kosztem to potencjalnie szansa dla większej liczby osób na szybsze zapobieganie groźnym chorobom.

fot. Pixabay