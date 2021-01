Nvidia i Komputronik zapowiadają konkurs Akademia GeForce

Powrót do szkoły

Nvidia wraz z Komputronikiem wymyśliła inicjatywę, która ma pomóc początkującym twórcom streamów. Konkurs Akademia GeForce to nie tylko okazja do wygrania nagród, ale też podszkolenia się – firma podpowiada m.in. w jaki sposób poprawić jakość transmisji czy dobrać sprzęt.

Konkurs filmowy

W ramach konkursu uczestnicy mogą przygotować do 5 stycznia wideo, na którym prezentują swoje obecne stanowisko do prowadzenia streamów. Przy okazji powinni opowiedzieć też, w jaki sposób pomógłby im w dalszej działalności nowy sprzęt oraz aplikacja Nvidia Broadcast. Jest to program usprawniający strumieniowanie i umożliwiający np. stworzenie wirtualnego tła albo zredukowanie szumów mikrofonu.

Nagrodą dla zwycięzcy będzie komputer z grafiką GeForce RTX 3070 oraz peryferia marki Corsair. Zasady konkursu opisano na jego oficjalnej stronie WWW.

fot. Nvidia