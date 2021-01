Nvidia obniżyła wymagania dla certyfikatu G-Sync Ultimate

Zmiana na gorsze?

G-Sync to jeden z wariantów certyfikatu jakości Nvidii przyznawanych monitorom m.in. za synchronizację obrazu, obsługę technologii HDR oraz odpowiednią jasność ekranu. Występuje on w trzech wariantach. Najmniej prestiżowy, Compatible, wymaga synchronizacji poprzez sterownik podobny do Free Sync firmy AMD, pośredni – wlutowanej fizycznej płytki sterującej, a G-Sync Ultimate dodatkowo spełnienia standardów jakości.

Nvidia nie zapowiadając tego głośno postanowiła nieco obniżyć wymagania i zrezygnować z wymogu osiągania jasności obrazu na poziomie przynajmniej 1000 nitów, w praktyce wystarczy więc zgodność z HDR. Sprawa wyszła na jaw dopiero gdy firma zaprezentowała trzy nowe monitory jako zgodne ze standardem, ale po przyjrzeniu się ich parametrom, media zauważyły, że dwa nie spełniają pierwotnych warunków.

Obniżka jakości?

Porównanie zawartości witryny Nvidii z koca roku i obecnie ujawnia, że firma podmieniła na liście wymagań zapis „Best HDR 1000 nits” na dużo bardziej ogólne „Lifelike HDR”. Prawdopodobnie decyzja wynika z tego, że wielu producentom zwyczajnie trudno było spełnić pierwotne wymogi, a firma chciała, by lista certyfikowanych produktów nieco się wydłużyła.

Takie działanie zmniejsza, niestety, wiarygodność certyfikatu i już wkrótce sprawi, że będzie go dostawać dużo więcej produktów niższej jakości niż obecnie. Jasność matrycy trzeba będzie zatem wkrótce sprawdzać przed zakupem samodzielnie.

fot. Nvidia