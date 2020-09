Nvidia ogłasza przejęcie ARM-a

„Zielone" smartfony?

Nvidia poinformowała dziś o wykupieniu firmy ARM od zarządzającego nią do tej pory Softbanku. Kwota wykupu wynosić ma 40 miliardów dolarów i powinna znacząco zwiększyć wpływy firmy na rynku smartfonów.

Gigant bez fabryk

ARM to jeden z największych projektantów (podobnie jak Nvidia, koncern zleca produkcję firmom zewnętrznym) układów scalonych, wykorzystywanych do produkcji telefonów. Jednostki oparte na ich projektach są używane przez Apple'a, Samsunga, Nvidię, a także największych producentów smartfonowych procesorów – Qualcomma czy MediaTeka. ARM współpracuje też z twórcami centrów danych czy urządzeń należących do spektrum internetu rzeczy (IoT).

Nvidia tłumaczy zakup chęcią rozwoju własnych produktów bazujących na sztucznej inteligencji. Firma mocno inwestowała w ten obszar już w ostatnich latach, czego przykładem może być nowa, wydajniejsza metoda wygładzania obrazu DLSS (Deep Learning Super Sampling).

Transakcja dojdzie do skutku, jeżeli tylko zostanie zatwierdzona przez organy antymonopolowe. Jeżeli nie będzie przeciwwskazań, zarządzający do tej pory firmą Softbank otrzyma od Nvidii łącznie 40 miliardów dolarów. To imponująca kwota wykupu, choć należy pamiętać, że ponad połowa zostanie wypłacona w formie akcji giełdowych spółki.

