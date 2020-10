Nvidia opóźnia premierę RTX 3070 o dwa tygodnie

Dodatkowe dwa tygodnie

Nvidia zdecydowała się opóźnić datę debiutu nowej karty graficznej RTX 3070. Początkowo debiut GPU planowany był na 15 października, już teraz wiemy jednak, że nastąpi on dopiero 29 października. Opóźnienie tłumaczone jest spodziewanym przez koncern ogromnym zainteresowaniem.

Dwa powody opóźnień

Dodatkowy czas zostanie spożytkowany przede wszystkim na wyprodukowanie większej liczby egzemplarzy. Nvidia źle oszacowała zapotrzebowanie już przy okazji premiery wydajniejszego RTX 3080. Pomimo zaporowej dla wielu użytkowników ceny urządzenia wyprzedały się bardzo szybko i całkiem możliwe, że scenariusz powtórzy się również tym razem.

Osobna kwestia to wiele problemów, na jakie natrafili pierwsi użytkownicy RTX 3080. Część kart miała działać niestabilnie, co wynika najprawdopodobniej z błędu popełnionego w procesie produkcji. Możliwą przyczyną są źle dobrane kondensatory. Oprócz zapewnienia odpowiedniej dostępności sprzętu, Nvidii zależy zapewne także na tym, by uniknąć podobnych komplikacji.

fot. Nvidia