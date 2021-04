Nvidia przedstawiła specyfikacje kart RTX A3000, A4000 i A5000

Dla profesjonalistów

Nvidia zapowiedziała nowe karty z serii RTX A. Są to konstrukcje profesjonalne, przeznaczone do renderowania video, projektowania 3D i innych zadań wymagających dużej mocy obliczeniowej. Firma przygotowała zarówno układy mobilne, jak i przeznaczone do komputerów stacjonarnych. Jednostki cechują się głównie dużą ilością wbudowanej pamięci.

Edycje stacjonarne

Trzy nowe GPU dla stacji roboczych to RTX A4000, A5000 i A6000. Najsłabsza z nich (A4000) bazuje na rdzeniu GA104. Jej moc w obliczeniach z precyzją FP32 wynosi 19,2 TFLOPS, 37,4 TFLOPS dla ray tracingu oraz 153,4 TFLOPS w obliczeniach tensorowych. Karta ma 16 GB pamięci typu DDR6 i 256-bitową szynę danych. Transfer wynosi z kolei 448 GB/s, a TDP jest na poziomie 140 W.

Silniejszy wariant, A5000, ma rdzeń GA102. Wydajność w FP32 to 27,8 TFLOPS, dla RT wynosi 54,2 TFLOPS, a dla obliczeń tensorowych 222,2 TFLOPS. Kartę wyposażono w 24 GB pamięci DDR6 oraz 384-bitowy interfejs. GPU zapewnia transfer na poziomie 768 GB/s i wymaga zasilania 230 W. Największą moc zapewni A6000, również bazująca na GA102. Wydajność wygląda następująco: 38,7 TFLOPS dla FP32, 75,6 TFLOPS dla RT i 309,7 TFLOPS dla obliczeń tensorowych. Karta zaoferuje aż 48 GB pamięci GDDR6, korzysta przy tym z takiego samego interfejsu pamięci co A5000.

Także dla laptopów

Producent zapowiedział także mobilne układy z tej samej serii. Do przenośnych wersji A4000 i A5000 dołączą nieco słabsze modele A2000 i A3000. Pomimo częściowo pokrywającego się nazewnictwa, różnice w wydajności będą jednak spore. Mobilne GPU różnią się od stacjonarnych przede wszystkim ilością pamięci GDDR6 (4–16 GB) oraz jej interfejsem (128, 192, lub 256 bitów). Moc obliczeniowa to: 9,3–21,7 TFLOPS dla FP32, 18,2–75,6 TFLOPS dla RT i 74,7–174 TFLOPS dla obliczeń tensorowych.

Desktopowe GPU powinny trafić do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu, a pierwsze laptopy z układami mobilnymi mają zadebiutować przed końcem drugiego kwartału.

fot. Nvidia