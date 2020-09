Nvidia zapowiedziała karty z serii RTX 3000

Nowe karty trafią do sprzedaży już we wrześniu.

Podczas wczorajszego pokazu Jensen Huang, prezes Nvidii, osobiście pojawił się na scenie, by opowiedzieć o nowych GPU firmy. Znamy już specyfikację, wyniki pierwszych testów wydajności oraz cenę modeli takich jak RTX 3070, 3080 i 3090.

Nowa architektura

Wszystkie bazują na nowej architekturze Ampere. Wykonano je w 8-nanometrowym procesie technologicznym, co pozwoliło zmieścić ponad 28 miliardów tranzystorów w rdzeniu – o ponad połowę więcej, niż w modelach poprzedniej generacji. Firma deklaruje, że w części gier wzrost wydajności będzie nawet dwukrotny względem poprzedników, na razie możemy jednak bazować wyłącznie na testach wewnętrznych.

Już we wrześniu

Na początku do sprzedaży trafi RTX 3080, wyposażony w 10 GB pamięci GDDR6X i 8704 rdzenie CUDA. Taktowanie zegara w trybie Boost to 1,71 GHz, a GPU bazuje na 320-bitowej szynie danych. Kartę będzie można kupić już 17 września za 3279 zł.

24 września do sklepów trafi natomiast RTX 3090, przeznaczony dla naprawdę wymagających użytkowników. Aż 24 GB pamięci GDDR6X, 384-bitowa szyna, 1,7 GHz w trybie Boost oraz 10496 rdzeni CUDA. Chętni do zakupu będą jednak musieli wyłożyć aż 7029 zł.



Na modele będące bardziej w zasięgu przeciętnego gracza będziemy musieli jednak poczekać do października, gdy do sprzedaży trafi RTX 3070. To wyposażone w 8 GB pamięci i 256-bitową szynę GPU z zegarem 1,73 GHz w trybie Boost. Karta będzie kosztować 2359 zł. To wciąż sporo, ale z drugiej strony RTX 3070 będzie prawdopodobnie wydajniejsze od sporo droższego RTX 2080 Ti z poprzedniej generacji. Tańsze modele pojawią się prawdopodobnie po nowym roku.

Kwestia zasilania?

Jeszcze przed premierą rozpoczęła się dyskusja o nowej, 12-pinowej wtyczce zasilającej. Jak się okazuje, złącze to będzie obecne w każdym z modeli, ale można będzie się do niego podłączyć za pomocą przejściówki. Najtańszy model wymaga zasilacza o mocy co najmniej 650 W, a droższe warianty 750 W.

fot. Nvidia