Nvidia zaprezentowała GeForce RTX 3060 i mobilne GPU

Najtańsze do tej pory Ampere

Nvidia potwierdziła wreszcie rychły debiut kolejnej karty z serii Ampere. RTX 3060 ma kosztować 330 dolarów (ok. 1230 zł), co czyni go najtańszym na tę chwilę GPU z nowej serii i jedną z najtańszych kart obsługujących ray tracing.

Producent deklaruje, że GPU będzie mieć wydajność shaderów na poziomie 13 TFLOPS, a 25 TFLOPS w przypadku rdzeni RT. Wydajność rdzeni Tensor dla technologii DLSS ma wynieść natomiast 101 TFLOPS. Karta bazuje na 192-bitowej szynie i wyposażona jest w 12 GB pamięci GDDR6. Modele autorskie przygotują firmy takie jak: ASUS, Colourful, EVGA, Gainward, Gigabyte, Innovision 3D, KFA2, MSI, Palit, PNY i Zotac.

Własną wersję karty zaprezentowała też firma Palit. Autorski model producenta będzie sprzedawany w wersji Dual oraz StormX, ta druga przystosowana będzie do obudów typu ITX. Karty trafią do sklepów w podobnym czasie, co modele Nvidii, a ich cena ma być zbliżona do oryginału.

Mobilne RTX-y 3000

Nvidia potwierdziła też, że w najbliższych miesiącach do sprzedaży trafi około 70 laptopów z mobilnymi wersjami kart RTX 3000. Producent przygotował mobilne wersje układów 3060, 3070 i 3080. Według opisu pierwszy ma zapewnić 90 klatek w ultra detalach przy rozdzielczości 1080p, 3070 najwyższe detale w 1440p, a 3080 nawet 100 klatek w rozdzielczości 1440p. Ceny laptopów mają zaczynać się od 1000 dolarów, a modele z RTX 3080 będzie można dostać za 2000 dolarów.

Sprzedaż laptopów z nowymi kartami rozpocznie się 26 stycznia. Na liście producentów są głównie Acer, Alienware, ASUS, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI i Razer oraz wielu mniejszych, lokalnych producentów. Ceny konkretnych modeli zostaną ujawnione przez ich twórców.

fot. Nvidia/Palit