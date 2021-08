Nvidia zaprezentowała kartę RTX A2000

Dla profesjonalistów

Nvidia zaprezentowała nową kartę graficzną RTX A2000, przeznaczoną do zastosowań profesjonalnych. To kolejny model z tej serii – wcześniej firma pokazała warianty A4000, A5000 oraz A6000. Układ o nazwie A2000 też był już prezentowany, tyle że początkowo jedynie w wersji mobilnej. Teraz do sprzedaży trafia wariant stacjonarny. Cechują go bardzo skromne rozmiary (zajmuje dwa sloty) oraz TGP na poziomie 70 W.

Dla profesjonalistów

Jednostka bazuje na rdzeniu GA106 i ma 3328 procesorów strumieniowych FP32, 26 rdzeni RT oraz 104 rdzenie Tensor. Kartę wyposażono w 6 GB pamięci GDDR6 oraz 192-bitową szynę danych. Wszystko to zapewni przepustowość na poziomie 288 GB/s oraz moc 63,9 teraflopsa dla rdzeni Tensor i 15,6 teraflopsa dla ray tracingu. Firma nie ujawniła jeszcze cen; wiemy natomiast, że karta w pierwszej kolejności trafi do stacji roboczych firmy Lenovo i Dell.

fot. Nvidia