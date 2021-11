O kobiecie, która pomyliła AirPodsy z ibuprofenem

Popularny gadżet w żołądku

Użytkowniczka TikToka o nicku @iamcarliiib z Bostonu opublikowała nagranie, w którym opowiada, jak pomyliła AirPodsy z popularnym lekiem przeciwbólowym i połknęła jedną ze słuchawek.

– Poszłam do łóżka. W jednej ręce trzymałam trzymałam pigułkę, w drugiej jedną ze słuchawek. Wzięłam butelkę z wodą, pociągnęłam łyk... i zdałam sobie sprawę, że to, co połknęłam, to nie był ibuprofen – opowiada zapłakana @iamcarliiib. Jak się okazało, połknięta słuchawka była nadal podłączona do jej iPhone'a. W efekcie notatka głosowa, którą wysłała przyjaciółce, zawierała bulgotanie żołądka.

Jak zauważa serwis Appleinsider.com, nie jest to pierwsza sytuacja, w której popularny gadżet Apple'a został połknięty. Mężczyzna z Massachusetts połknął jedną ze słuchawek we śnie. Po prostu włożył słuchawki AirPods do uszu i udał się do łóżka. Rano obudził się i stwierdził, że brakuje jednego z AirPodsów. Zauważył również, że odczuwa lekki dyskomfort w środku klatki piersiowej. Prześwietlenia wykazało, że w jego przełyku znajduje się słuchawka. Podobna przygoda spotkała również siedmiolatka z Georgii, który po połknięciu swojego świątecznego prezentu – AirPodsa - trafił na pogotowie.

fot. Florian-Media – Pixabay