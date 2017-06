​OMEN X i HP Accelerator - dla zawodowych graczy

Wnioski wyciągnięte z prototypowego komputera OMEN X VR Backpack PC pozwoliły firmie stworzyć niezwykle przemyślaną konstrukcję oraz akcesoria, które zupełnie zmieniają interakcje między graczem a sprzętem.



Co charakteryzuje to urządzenie:



Fabrycznie "podkręcona" karta NVIDIA GeForce 1080 zapewnia moc niezbędną do gry w rozdzielczości 4K, albo zanurzenia się w wirtualnej rzeczywistości. Adaptowalna obudowa prezentuje się równie dobrze na biurku, jak i w salonie. Obsługa gier w rozdzielczości 4K ma kluczowe znaczenie, ponieważ na rynku dostępnych jest coraz więcej telewizorów 4K. Zaawansowane rozwiązania termiczne i elektryczne, zoptymalizowane pod kątem wyższych natężeń prądu i poboru mocy, umożliwiają dalsze, samodzielne zwiększanie taktowania procesora. Dostępne wersje z procesorami Intel 7. generacji i odblokowanymi Intel Core i7 CPU .

OMEN Command Center zmniejsza opóźnienia, zapewniając graczom kontrolę nad ruchem sieciowym, i może obsługiwać wiele jednoczesnych strumieni danych. Dzięki temu ruch sieciowy związany z grą jest kierowany do połączenia ethernetowego, podczas gdy aktualizacje lub pliki są pobierane w tle przez połączenie Wi-Fi. Symulowany dźwięk surround DTS Headphone: X podczas korzystania z słuchawek wzbogaca gry i zwiększa poczucie zanurzenia w wirtualnej rzeczywistości.Plecak VR dołączony do OMEN X uwalnia użytkownika od kabli i oferuje swobodę ruchu, co przekłada się na zupełnie nowe doświadczenia. Pełna obsługa dokowania pozwala graczom po prostu włożyć OMEN X do dołączonej stacji dokującej i natychmiast podłączyć go do ulubionych akcesoriów bez martwienia się o kłąb splątanych kabli.

Baterie typu "hot-swap" pozwalają dłużej przebywać w światach VR bez wyłączania komputera, a zatem bez czekania na kontynuowanie gry. Do plecaka z akcesoriami dołączone są cztery baterie i ładowarka, więc użytkownicy mogą ładować dwie baterie, jednocześnie korzystając z pozostałych dwóch. Ponadto wygodne umiejscowienie baterii na uprzęży pozwala wymienić je bez zdejmowania plecaka.

Strategicznie umieszczony wylot wentylatora i ustawiona pod kątem płyta montażowa sprawia, że górna część komputera z otworami wylotowymi znajduje się z dala od użytkownika, co sprawia, że ciepłe powietrze z systemu chłodzenia nie dociera do użytkownika.

Do plecaka z akcesoriami dołączone są skrócone kable, żeby użytkownik mógł cieszyć się grą bez obawy, że potknie się o kable, a linki i haki bezpiecznie utrzymują na miejscu zestaw VR



Komputer OMEN X Compact Desktop z dołączonym plecakiem będzie dostępny w krajach EMEA w sierpniu br. w cenie od 3399 euro.

OMEN by HP Accelerator

To propozycja dla każdego, kto od czasu do czasu lubi zagrać na komputerze. OMEN Accelerator pozwoli zmienić komputer PC wyposażony w złącze Thunderbolt 3 z urządzenia mającego kłopoty ze sprostaniem wymaganiom płynnej rozgrywki w gamingową potęgę, generującą płynny obraz oraz wysokie ilości klatek na sekundę w wysokich rozdzielczościach.

Cechy charakterystyczne:

Dostępny w wersjach z kartami graficznymi NVIDIA lub AMD.

Wyposażony w dysk twardy 2.5" 1TB albo stację SSD (10) 256GB, oferowany też jako pusta obudowa z zasilaczem o mocy 500W.

Certyfikat Thunderbolt gwarantuje kompatybilność z szeroką gamą komputerów PC firmy HP.

Dokowanie za pomocą jednego kabla, który dostarcza do komputera prąd o mocy 60 W, co pozwala zasilić notebook i różne akcesoria do gier bez martwienia się o podłączanie wielu kabli.

Łatwo dostępne drzwiczki, które pozwalają bez wysiłku wymienić kartę graficzną, dysk twardy lub stację SSD.

Szeroki wybór portów, w tym 4 gniazda USB 3.0 typu A, 1 gniazdo USB 3.1 typu CTM oraz RJ-45 do obsługi sieci.

OMEN Accelerator będzie dostępny w sierpniu br. w cenie od 299 euro.