ONE – nowa seria ultraszybkich kart pamięci ADATA

Nowe karty z serii Premier ONE są zgodne ze standardem UHS-II U3 Class 10 i zostały wyposażone w nowoczesną pamięć 3D MLC NAND. Wersja SDXC osiąga prędkość do 290 MB/s podczas odczytu i do 260 MB/s podczas zapisu danych. Model w rozmiarze microSDXC osiąga odpowiednio 275 i 155 MB/s. Karty będą dostępne w trzech wersjach pojemnościowych ­­- 64, 128 i 256 GB.

Oba rozmiary kart z serii Premier One - zarówno SD jak i microSD, umożliwiają zapisywanie materiałów video zgodnych ze standardem V90 (90 MB/s), co wystarcza do płynnego rejestrowania filmów w rozdzielczościach 4K i 8K oraz w trybie VR.

Jednocześnie ADATA zaprezentowała model Premier UHS-I Class 10, który osiąga prędkość do 85 MB/s podczas odczytu i 25 MB/s podczas zapisu danych. Karta będzie dostępna w rozmiarze microSDXC z adapterem do rozmiaru SDHC, w wariantach o pojemnościach 16, 32, 64 oraz 128 GB. Standard UHS-I oznacza możliwość płynnego nagrywania materiałów video w rozdzielczości FullHD, dlatego karta sprawdzi się w nowoczesnych smartfonach.

Wszystkie zaprezentowane karty pamięci zostały wyposażone w funkcję automatycznej korekcji błędów oraz są odporne na działanie wody, pyłów, wstrząsów i promieniowania rentgenowskiego. Nośniki mogą pracować w temperaturze od -25 do 85 stopni Celsjusza.

Dzięki uniwersalności zastosowanych formatów kart ADATA, są one zgodne z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemów iOS, Android, Windows i Mac OS oraz praktycznie wszystkimi innymi urządzeniami, obsługującymi karty pamięci w standardzie microSD/SD.

Ceny poszczególnych kart nie są jeszcze znane. Wszystkie modele będą objęte dożywotnią gwarancją producenta.