ONE – pierwszy gamingowy PC od Corsair

Corsair ONE wykorzystuje 7. generację procesorów Intel Core, chipset Intel 200 Series oraz karty graficzne od Nvidii - GeForce GTX 1070 lub 1080. Najnowszy produkt Corsair, dzięki niewielkiej obudowie, stanowi rozwiązanie idealnie wpasowujące się w wystrój każdego pokoju dziennego, biura lub do obsługi technologii Virtual Reality.

Kompaktowa platforma

Obudowa Corsair ONE posiada aluminiową obudowę o estetycznym wyglądzie oraz subtelne, zintegrowane niebieskie podświetlenie. W środku znajdują się podzespoły o standardowej wielkości, które idealnie wpasowują się w elementy chłodzenia wodnego znanego z pełnowymiarowych komputerów stacjonarnych. Pojemność systemu chłodzenia w Corsair ONE to 12 litrów, natomiast wymiary całej platformy to 200mm x 176mm x 380mm.

Dzięki zintegrowanemu systemowi chłodzenia cieczą, Corsair ONE zapewnia równowagę pomiędzy mocą PC i poziomem natężenia dźwięku, nawet przy pełnym obciążeniu podzespołów. Wspomagany układ chłodzenia konwekcyjnego wywiewa powietrze przez parę pasywnych radiatorów o wymiarze 240mm znajdujących się na górze obudowy. „ONE" łączy możliwości chłodzenia cieczą i powietrzem - przy użyciu wentylatora magnetycznego Corsair ML-140. Rezultatem są niższe temperatury i minimalny hałas, co pozwala na dłuższe obciążenie zarówno procesora, jak i GPU.

Opcje dalszej personalizacji

Corsair ONE wykorzystuje komponenty wyłącznie w standardowym rozmiarze, powszechnie stosowanym na rynku. Dzięki takiemu rozwiązaniu wymiana komponentów (grafiki lub pamięci) jest możliwa w dowolnej chwili. Aktualizacja podzespołów w PC od Corsair dostępna jest w centrach obsługi certyfikowanych przez producenta. Odpowiednio przeszkolona obsługa szybko i bez problemów unowocześni wnętrze skrzynki.

Corsair ONE został wyekwipowany w 64-bitowy system operacyjny Windows 10 Home. System nie posiada żadnych dodatkowych, sponsorowanych przeglądarek, aplikacji lub anty-wirusów. Produkt Corsair wyposażony jest w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie Steam, Origin, Good Old Games, Battle.net oraz Uplay, dzięki czemu użytkownik platformy może przystąpić do instalacji gier od razu po załadowaniu systemu.

Kompletna specyfikacja wszystkich dostępnych wersji Corsair ONE:

Corsair ONE:

Procesor: Intel Core i7-7700 4.2GHz, system chłodzenia cieczą

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB, system chłodzenia powietrzem

Pamięć RAM: Corsair Vengeance LPX 16GB 2400 MHz

Nośnik danych: Corsair Force LE 240GB SSD i 1TB HDD

Płyta główna: spersonalizowana MSI Z270 Mini-ITX

Zasilacz: Corsair SF400 80PLUS Gold SFX

Obudowa: czarna, aluminiowa, przystosowana do VR

System operacyjny: Windows 10 Home

Cena: 1 799,99 USD

Corsair ONE Pro:

Procesor: Intel Core i7-7700K 4.5GHz, system chłodzenia cieczą

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1080 8GB, system chłodzenia cieczą

Pamięć RAM: Corsair Vengeance LPX 16GB 2400 MHz

Nośnik danych: Corsair Force LE 480GB SSD i 1TB HDD

Płyta główna: spersonalizowana MSI Z270 Mini-ITX

Zasilacz: Corsair SF400 80PLUS Gold SFX

Obudowa: czarna, aluminiowa, przystosowana do VR

System operacyjny: Windows 10 Home

Cena: 2 199,99 USD

Corsair ONE Pro - wersja do zakupienia tylko przez stronę producenta:

Procesor: Intel Core i7-7700K 4.5GHz, system chłodzenia cieczą

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1080 8GB, system chłodzenia cieczą

Pamięć RAM: 16GB Corsair Vengeance LPX 16GB 2400MHz

Nośnik danych: Corsair Force LE 960GB SSD

Płyta główna: spersonalizowana MSI Z270 Mini-ITX

Zasilacz: Corsair SF400 80PLUS Gold SFX

Obudowa: czarna, aluminiowa, przystosowana do VR

System operacyjny: Windows 10 Home

Cena: 2 299,99 USD

Corsair One ONE z GTX 1080 Ti - wersja dostępna wkrótce wyłącznie w sklepie producenta: