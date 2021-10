OPPO Reno6: elegancja i wygoda

Ten styl!

Według serwisu Statcounter koncern jest w pierwszej piątce największych dostawców telefonów na świecie, jednym z czterech największych w Azji, a niedawno znalazł się również na drugim miejscu w Chinach. Nietrudno zatem odgadnąć, że ostatnie lata to pasmo sukcesów, które nie byłyby możliwe, gdyby nie seria telefonów OPPO Reno – a jej ostatnie wcielenie w postaci dwóch modeli niedawno pojawiło się na rynku.

Na serię OPPO Reno6 składają się dwa modele: Reno6 5G oraz Reno6 Pro 5G. Ich zaprojektowanie zajęło trzy lata. W tym czasie firma m.in. zastrzegła 20 związanych z wyglądem patentów, czego skutkiem są obudowy z fakturą OPPO Reno Glow, które trafiły do obydwu smartfonów. Ogółem na rzeczony wzór składa się aż pięć zupełnie różnych warstw, a efektem tych starań jest sprzęt, który nie brudzi się od kontaktu z palcami, jest dwukrotnie bardziej odporny na zadrapania, ale przede wszystkim świetnie wygląda. Wzór tu zastosowany przypomina drobne, skrzące się płatki śniegu, które dodatkowo mienią się metalicznym odblaskiem w zależności od kąta padania promieni światła. Dodatkowo obudowy OPPO Reno6 5G i Reno 6 Pro 5G są odporne na zachlapania. Wysiłki te zostały docenione w organizowanym przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego konkursie Dobry Wzór 2021, gdzie seria OPPO Reno6 znalazła się w finale.

Tak świetny rezultat nie byłby możliwy również bez unikatowych funkcji wideo. Dzięki sztucznej inteligencji obydwa telefony z serii OPPO Reno6 potrafią rejestrować klipy wideo z nanoszonym na żywo efektem bokeh, jednocześnie optymalizując wygląd sceny z jasnymi źródłami światła w tle. Efekt? Smartfony potrafią to, co do tej pory było zarezerwowane dla profesjonalnych kamer filmowych, a unikatowe dla telefonów Reno6 klipy portretowe stały się cechą wyróżniającą te smartfony na tle konkurencji. Jeśli dodać do tego bardzo dobre możliwości robienia zdjęć za dnia i w nocy, okazuje się, że Reno6 5G i Reno6 Pro 5G mogą stać się wymarzonym sprzętem dla ludzi skupionych ma mobilnej fotografii.



Użyteczność na najwyższym poziomie

Tradycyjnie dla serii OPPO Reno, producent w przypadku obydwu nowych telefonów nie zapomniał o rozwiązaniach, które ułatwiają korzystanie z nich na co dzień. To przede wszystkim szybkie ładowanie Super VOOC 2.0 65 W. Będąca w zestawie ładowarka pozwala załadować smartfony w ok. 30 minut. Co warto podkreślić, system szybkiego ładowania OPPO powstawał jako standard, który nie tylko szybko ładuje, ale przede wszystkim zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się sprzętów – za wygodą idzie więc bezpieczeństwo. Oprócz ładowarki w opakowaniach obydwu modeli znajdziemy również słuchawki USB-C dobrej jakości.

Seria OPPO Reno6 to również wygoda wynikająca z konfiguracji obu urządzeń. Reno6 5G wyposażono w ekran AMOLED 90 Hz 6,43”, z kolei do modelu Pro trafił wyświetlacz 3D AMOLED 90 Hz 6,55”. Obydwa telefony wyposażono w wydajne procesory, jeśli zaś chodzi o interfejs użytkownika i system, to mamy do dyspozycji lekką i cały czas rozwijaną nakładkę na Androida – ColorOS. Wszystko to sprawia, że smartfony z serii Reno6 należy bez wątpienia zaliczyć do grona udanych i interesujących pod wieloma względami telefonów. Wyraźnie widać, że producent nie boi się podejmować odważnych kroków, tworząc jednocześnie sprzęt pełen wyrazu i bogaty – zarówno jeśli chodzi o możliwości, jak i wyposażenie dodatkowe.



Oppo Reno na przestrzeni lat

Telefony OPPO z serii Reno od początku wyróżniały się oryginalnym wzornictwem i unikatowymi cechami. Pierwszy OPPO Reno zaskoczył np. wysuwanym aparatem selfie w formie charakterystycznej płetwy rekina. Już wtedy stało się jasne, że seria Reno będzie świetnym wyborem dla ludzi, którzy cenią możliwości foto i wideo. Nie mniej ważne były jednak rozwiązania ułatwiające życie – tutaj przde wszystkim należy wymienić cały czas rozwijaną technologię szybkiego i bezpiecznego ładowania Super VOOC. Przede wszystkim jednak OPPO Reno to unikatowy styl, który zaowocował autorską technologią Reno Glow, wykorzystywaną już od Reno4, a rozwiniętą w Reno6.