OPPO umieściło przedni aparat pod ekranem telefonu

USC to przełomowe rozwiązanie OPPO przeznaczone dla smartfonów najnowszej generacji. Dzięki "wtopieniu" przedniej kamery w ekran, użytkownicy mogą cieszyć się pełnym wyświetlaczem, który oferuje jeszcze lepsze wrażenia wizualne - tym bardziej, że całość zamknięta jest w spójnej, gładkiej obudowie. Nowatorskie rozwiązanie pozwala także wyświetlać treści, przechwytywać i zapisywać całe strony, korzystać z całego wachlarza funkcji aparatu, odblokowywania za pomocą rozpoznawania twarzy i połączeń wideo.

Stworzony przez OPPO najnowszy pełnoekranowy wyświetlacz z technologią USC wyposażony został w moduł aparatu, który wychwytuje większą ilość światła. Wykonano go z materiału o dużej transparentności, który w połączeniu z systemem kontroli stref, sprawia, że przepuszczalność światła przez ekran jest większa. Całość wspierają dostosowane do rozwiązań OPPO algorytmy redukujące rozmycie obrazu oraz kontrolujące balans bieli. Dzięki temu technologia USC pozwala amatorom fotografii korzystać z pełni możliwości aparatu, włączając w to takie funkcje jak tryb Smart Beauty czy filtry (także te, które pojawią się w przyszłości).

"Dzisiejsze smartfony oferują coraz więcej funkcji, więc rosną także potrzeby konsumentów, którzy oczekują coraz pełniejszych, bezramkowych ekranów. Poczynając od designu "kropli wody", przez wysuwane moduły aparatów, po ogłoszoną dziś technologię USC, OPPO nieustannie szuka złotego środka między "smukłym i lekkim" a "pełnym ekranem", powiedział Qiao Jiadong. "Mamy nadzieję, że dzięki technologii USC, zapewnimy użytkownikom najwyższej jakości "prawdziwie pełny ekran"".