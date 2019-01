OPPO wchodzi do Polski. Zaoferuje cztery smartfony

Flagowy model OPPO Find X ma wysuwany automatycznie moduł z zaawansowanymi kamerami, które wspierane przez sztuczną inteligencję zapewnią zdjęcia najlepszej jakości. Poza tym smartfon zaskakuje ultraszybkim ładowaniem w opatentowanej i certyfikowanej przez TÜV technologii SuperVOOC - baterię do 100% można naładować w zaledwie 35 minut.

Seria RX, to propozycje, które podbijają serca ich właścicieli. To właśnie smartfony z tej linii zyskały miano najlepiej sprzedających się modeli w 2016 i 2017 roku. W polskiej ofercie znajdziemy urządzenia w dwóch wariantach - RX17 Pro oraz RX17 Neo.

Oba smartfony z serii RX posiadają ekran AMOLED o przekątnej 6,4" z ukrytym czytnikiem linii papilarnych, proporcjach 19,5:9 a także wcięciem w kształcie kropli wody. W nim ukryto przedni aparat o rozdzielczości 25 Mpx. Dzięki takiemu designowi inżynierom OPPO udało się uzyskać równie wysoki współczynnik wypełnienia frontu urządzenia ekranem wynoszący aż 91,5%. Na pokładzie obu smartfonów znajduje się 128 GB pamięci na pliki użytkownika.

OPPO RX 17 Pro to flagowy model serii RX, który jest wyposażony w aparaty 20 Mpx i 12 Mpx z inteligentną przysłoną o wartościach F1.5/F2,4 automatycznie dostosowującą się do warunków oświetlenia, dzięki czemu idealnie sprawdza się do wykonywania zdjęć w nocy. Dodatkowo aparat 20 Mpx jest wyposażony w optyczną stabilizację obrazu i moduł soczewki składający się z 7 elementów, co pozwala uchwycić jaśniejsze kadry. Oferuje także ultraszybką technologię ładowania SuperVOOC, dzięki której w zaledwie 10 minut telefon zostanie naładowany do 40%. RX17 Pro jest także wyposażony w szkło ochronne Corning Gorilla Glass 6.

OPPO RX17 Neo to smartfon z podwójnym aparatem 16 Mpx i 2 Mpx. W środku znajduje się ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 660 o taktowaniu 2,2 GHz wraz z 4GB pamięci operacyjnej - dzięki takiemu zestawieniu smartfon działa płynnie i wydajnie.



Kolejną odsłoną produktową OPPO w Polsce jest model OPPO AX7. Ten model to m.in.: bateria 4230 mAh, 6.2" ekran, 64 GB miejsca na dane oraz trzy aparaty. AX7 to także aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpx. Tylne kamery zostały z kolei wyposażone w sensory 13 Mpx + 2 Mpx a wytrzymała obudowa jest pokryta szkłem Gorilla Glass, co zwiększa odporność na zadrapania.

Cena i dostępność

Smartfony OPPO są już dostępne w polskich sklepach (x-kom, RTV Euro AGD, strefa marki OPPO na Allegro) oraz w ofercie największych operatorów telefonii komórkowej - Orange, Play oraz T-Mobile.

OPPO Find X dostępny jest w cenie 3699 zł, limitowana wersja Find X Automobili Lamborghini Edition to 7299 zł. Modele z serii RX - RX17 Pro i RX17 Neo oferowane są w cenach 2599 zł i 1499 zł.

OPPO AX7 kosztuje 999 zł.