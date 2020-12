OS prosto z czarnego krążka

IBM plus analog

Słowacki konstruktor Jozef Bogin uruchomił komputer IBM PC 5150 dzięki systemowi FreeDos załadowanemu z płyty winylowej.

Model 5150

Bogin spróbował przygotować winylowy dysk startowy z systemem FreeDOS, który miał posłużyć do uruchomienia komputera IBM PC 5150. Model ten jest wyposażony w procesor 8088 firmy Intel. Maszyna trafiła do sprzedaży w sierpniu 1981 roku i stała się pierwszym urządzeniem z długiej serii komputerów IBM-a popularnie nazywanych pecetami. Co istotne, model 5150 jest wyposażony w interfejs pozwalający współpracować komputerowi z magnetofonem; wejście to posłużyło do odebrania sygnału pochodzącego z analogowego gramofonu.

Winylowa płyta rozruchowa miała średnicę 10 cali i obracała się z prędkością 45 rpm (typową dla singli). Krążek był w stanie pomieścić 64 512 bajtów informacji, co wystarczyło do zapisania zmodyfikowanego nieco jądra systemu FreeDos oraz DOS-owego interpretera poleceń (pliku COMMAND.COM). W celu przesłania informacji do komputera Bogin użył wzmacniacza Harman & Kardon 6300 ze zintegrowanym przedwzmacniaczem gramofonowym oraz kabla drukarki. Długość nagrania zapisanego na płycie winylowej wyniosła 6 minut i 10 sekund.

fot. Jozef Bogin