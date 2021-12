Obawy koncernów lotniczych przed 5G

Zabiegają o kolejne odroczenie

We wspólnym liście do amerykańskiego sekretarza ds. transportu, Pete'a Buttigiega, dyrektorzy generalni Boeinga – Dave Calhoun – i Airbusa – Jeffrey Knittel – proszą o odroczenie terminu wdrożenia usług 5G ze względu na obawy dotyczące ewentualnego zakłócenia pracy elektroniki pokładowej. Usługi piątej generacji w tzw. paśmie C miały zostać uruchomione 5 stycznia.

„Zakłócenia generowane przez systemy 5G mogą niekorzystnie wpłynąć na bezpieczną eksploatację samolotów i negatywnie oddziaływać na przemysł lotniczy" – napisano w liście.

AT&T i Verizon już raz (w listopadzie) opóźniły komercyjne uruchomienie usługi 5G i przyjęły środki ostrożności w celu ograniczenia zakłóceń. W rezultacie CTIA – stowarzyszenie przedstawicieli amerykańskiej branży łączności bezprzewodowej – oskarżyło koncerny lotnicze o sianie paniki.

Głos zabrało również Stowarzyszenie Pilotów Linii Lotniczych, które poinformowało, że władze odpowiedzialne za lotnictwo i komunikację doprowadziły do sytuacji patowej. „To duży problem dla pasażerów, spedytorów i amerykańskiej gospodarki" – czytamy w oświadczeniu stowarzyszenia.

