Ocena stylistyki to kwestia gustu. Części odbiorców kształty Z11 Plus HF1 się spodobają, część uzna je za pretensjonalne. Ale obudowa to więcej niż wygląd; to także drobne elementy wpływające na trwałość konstrukcji, chłodzenie, rozmieszczenie elementów i możliwości rozbudowy. Tutaj ocena nie podlega już gustom, a liczbom.

Konstrukcja

Jak powinna być zaprojektowana dobra obudowa dla komputera z wyższej półki? Szczegóły konstrukcji powinny pozwalać na rozbudowę komputera i sprzyjać rozsądnemu rozmieszczeniu komponentów. W Zalman Z11 Plus HF1 wszystko wydaje się być przemyślane. Miejsce na zasilacz znajduje się u dołu, tak, by można było łatwo poprowadzić jego okablowanie kanałami pod płytą. Do tego w obudowie zdołamy zmieścić aż 6 nośników danych. Mamy bowiem do dyspozycji 5 zatok 3,5" oraz znajdujący się w zestawie specjalny panel, pozwalający wykorzystać jedno z czterech miejsc o szerokości 5,25"jako zatokę 3,5" lub 2,5". Do tego karta graficzna (lub karty graficzne, dlaczego by nie?) możliwa do zamontowania wewnątrz tej obudowy może mieć długość nawet 290 mm. To pozwala na zamontowanie nawet bardzo wydajnych modeli wiodących producentów.

Chłodzenie

Dobrej jakości obudowa powinna umożliwić zamontowanie wielu wentylatorów. Pod tym względem konstrukcja, zajmującego się przecież także układami chłodzenia, Zalmana nie może mieć sobie nic do zarzucenia. Wewnątrz umieścimy do pięciu wentylatorów 120 lub 140 mm i dwa 80 mm. Pięć wentylatorów: trzy duże i dwa mniejsze znajdują się już w fabrycznej konfiguracji. Do tego z przodu i od spodu obudowa posiada wyjmowane filtry, zabezpieczające przed dostawaniem się do środka kurzu.

Obudowa Zalman Z11 Plus HF1 kosztuje około 250 złotych.