Obudowa dla miłośników podświetlenia RGB LED

Nowa obudowa cechuje się mnogością możliwości i efektowną stylistyką. Duża część obudowy została wykonana z hartowanego szkła: boczne i przedni panel, a nawet górna osłona sekcji zasilacza. Tym samym wnętrze komputera pozostaje stale widoczne. Jest to szczególnie istotne ze względu na drugi atut modelu MATREXX 70 3F - podświetlenie.

Producent zamontował z przodu obudowy trzy duże (120 mm) wentylatory korzystające z systemu ADD-RGB. Jest to rozwiązanie, które pozwala wybrać między 5 predefiniowanymi trybami pracy. Są one zgodne z systemami popularnych producentów płyt głównych: ASUS Aura, ASRock Polichrome Sync, Gigabyte RGB Fusion i MSI Mystic Light Sync. Dzięki temu można szybko i łatwo dopasować wygląd obudowy do reszty podświetlanych podzespołów.

Nowy model Deepcool to także bogate możliwości konfiguracji. W obudowie MATREXX 70 3F można bez problemu zamknąć zasilacz pod skrywającą go boczną osłoną. Od góry chronić go będzie płyta z hartowanego, przyciemnianego szkła, która ukryje kable, a przy tym będzie odbijała światło z pozostałych komponentów, tworząc interesujący efekt.

MATREXX 70 3F oferuje też bogate możliwości konfiguracji chłodzenia. Wewnątrz znalazło się miejsce dla dwóch radiatorów chłodzenia wodnego o długości 360 mm (na przednim i górnym panelu) oraz pokaźną liczbę wentylatorów.

Obudowa Deepcool MATREXX 70 3F ma być dostępna w sprzedaży w maju w cenie ok. 430 zł.