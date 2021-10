Ochrona danych osobowych uznana za podstawowe prawo człowieka

Nowelizacja konstytucji

W brazylijskim senacie zatwierdzono zmianę konstytucji. Wprowadza ona na listę podstawowych praw i gwarancji obywatelskich ochronę danych osobowych. Jest to niezmienny zapis konstytucji, co oznacza, że wszelkie kolejne nowelizacje nie mogą usuwać prawa obywateli do prywatności danych, a tylko je rozszerzać i poprawiać.

Wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych i nadzór nad tym procesem ponosi rząd federalny Brazylii. Ma on obowiązek wprowadzić takie przepisy, które zagwarantują bezpieczne przetwarzanie danych.

Senator Simone Tebet stwierdził, że ta zmiana przenosi na poziom konstytucyjny zasady ochrony wynikające z obowiązującej w tym kraju od września 2020 r. ustawy o ochronie danych osobowych. Jej szczegółowe przepisy przewidują między innymi, że za nieprzestrzeganie zasad prywatności danych firmy mogą zapłacić grzywnę o wysokości nawet 2% uzyskiwanych przychodów.

fot. herbinisaac – Pixabay