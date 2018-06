Ochrona domu z zestawem Blaupunkt HOS 1800

Jest to kolejny produkt marki Blaupunkt z kategorii Smart Home Security. W zestawie znajduje się panoramiczna kamera IP Full HD (1920x1080) o kącie widzenia 360 stopni. Na system HOS 1800 składają się również: bezprzewodowy czujnik ruchu, czujnik na drzwi lub okna oraz pilot. Zastosowane technologie gwarantują niezrównaną jakość i niezawodność działania. Montaż i obsługa zestawu są intuicyjne, dzięki czemu każdy może w prosty sposób zadbać o swój dom, a użytkownicy systemu mogą czuć się dużo bezpieczniej.

Dostępna jest również funkcja streamingu. Za pośrednictwem aplikacji mobilnej OMGuard (dostępna w App Store i Google Play) możliwe jest obracanie i przechylanie kamery, by na żywo obserwować co dzieje się w zasięgu pola widzenia urządzenia.

Zestaw sprawdzi się jako narzędzie do kontaktu z domownikami. Użytkownik w każdej chwili może uruchomić aplikację OMGuard, zyskując tym samym dostęp do możliwości rozmów i monitoringu na żywo. Jest to istotna funkcja, jeśli w domu przebywają osoby starsze lub małe dzieci.

Sposób działania zestawu

Kamera automatycznie zapisuje obraz, gdy zostanie uruchomiony alarm. W przypadku otwarcia drzwi, lub wykrycia ruchu, natychmiast zostaje aktywowana wbudowana syrena o natężeniu dźwięku 85 dB. Dzieje się tak również jeśli zostanie wykryte siłowe usunięcie któregokolwiek z elementów systemu oraz podczas próby zakłócenia połączenia bezprzewodowego. Jednocześnie system uruchamia nagrywanie, dzięki czemu użytkownik otrzyma niepodważalny dowód zaistniałego zdarzenia. Ponadto HOS 1800 wysyła powiadomienie o zajściu w formie wiadomości tekstowej lub głosowej na podany numer telefonu. Możliwość rozbudowania systemu o dodatkowe 8 czujników ruchu lub czujników na drzwi/okna pozwala na dokładną obserwację wybranej powierzchni. Systemy Blaupunkt są zabezpieczone przed próbami manipulacji z zewnątrz.

Zestaw Blaupunkt HOS 1800 jest dostępny w cenie 999 PLN.