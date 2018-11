Odbiornik Vu+ Duo 4K

Podstawową różnicą pomiędzy Vu+ Duo 4K a dotychczasowym modelem Vu+ Solo 4K jest obecność w tym pierwszym dwóch gniazd na wymienne dwuwejściowe głowice FBC (Full Band Capture), podczas gdy Vu+ Solo 4K oferował wyłącznie dwuwejściową niewymienną głowicę. Poza tym odbiornik posiada m.in. dwa gniazda CI/CI+ na moduł CAM, jeden uniwersalny czytnik kart, kieszeń na dysk HDD, wejście i wyjście HDMI. Wyświetlacz Vu+ Duo 4K znajduje się w środkowej części panelu przedniego. Co ważne w przypadku gniazd CAM producent zapowiada, że będą w stanie pracować jednocześnie i niezależnie deszyfrować strumienie, co do tej pory nie było możliwe.

Dzięki obecności dwóch gniazd na nowe głowice FBC możliwe jest stworzenie odbiornika o bardzo zaawansowanych możliwościach, który jest w stanie odebrać wiele serwisów jednocześnie z nawet 16 różnych transponderów/multipleksów. Fabrycznie zainstalowana jest jedna głowica FBC DVB-S/S2/S2X z dwoma wejściami sygnału, która może dostarczyć sygnał z ośmiu różnych transponderów (w zależności od sposobu połączenia mogą być one nawet z różnych pasm i polaryzacji - przy konwerterze typu Unicable II/dCSS). Drugą głowicę można dokupić jako opcję dodatkową. Dostępne są głowice satelitarne FBC DVB-S/S2/S2X oraz kablowe FBC DVB-C (w dwóch wersjach), docelowo pojawi się także głowica naziemna MTSIF Dual DVB-T/T2.

Możliwe kombinacje głowic w gniazdach:

Slot A : FBC DVB-S2X, FBC DVB-C V1/V2 lub Dual T2 (MTISF)

Slot B : FBC DVB-S2X, FBC DVB-C V2 lub Dual T2 (MTISF)

Zwracamy uwagę, że tuner FBC DVB-C w wersji V1 może być umieszczony tylko w slocie A.

Z innych ważnych cech, poza wspomnianymi już dwoma gniazdami na wymienne głowice FBC oraz jednym czytnikiem kart i dwoma gniazdami na moduły CAM CI/CI+ warto wymienić także nowoczesny kolorowy wyświetlacz LCD 3,5'' (wspiera funkcję Mini TV, w Ultimo 4K jest nieco większy - 4''), możliwość instalacji dysku twardego 2,5'' w obudowie za pomocą montażu go w specjalnej wysuwanej kieszeni, 3 porty USB (w tym dwa w wersji 3.0 i jeden 2.0), wejście i wyjście HDMI 2.0, wbudowaną obsługę gigabitowego Ethernet, bezprzewodowego Wi-Fi oraz Bluetooth i programową obsługę HbbTV.

Vu+ Duo 4K to ultraszybki odbiornik na Linuksie, którego sercem jest 64-bitowy, czterordzeniowy procesor Broadcom ARM taktowany zegarem z częstotliwością 2,1 GHz. Do tej pory producent stosował najmocniejszy procesor z maksymalną częstotliwością 1,7 GHz. Granica ta została jednak przekroczona.

Co istotne Vu+ Duo 4K obsługuje kodek wideo HEVC/H.265, a także technologie HDR10 (High Dynamic Range) oraz HLG (Hybrid Log-Gamma).

Po wprowadzeniu do sprzedaży nowego odbiornika, marka Vu+ będzie obejmowała łącznie cztery urządzenia 4K: najprostszy Zero 4K, pośredni Uno 4K SE, prezentowany tu Duo 4K oraz najbardziej zaawansowany Ultimo 4K.

Oficjalnym dystrybutorem marki Vu+ na Europę Środkową, Południową i Wschodnią jest słowacka firma AB-COM.