Odkryto błąd, który blokuje moduł Wi-Fi w iPhone’ach

Lepiej uważać

Wygląda na to, że smartfony Apple’a wciąż mają problemy z niestandardowymi kombinacjami znaków. Już kilka lat temu użytkownicy odkryli, że wystarczy wysłać do właściciela iPhone’a prostą wiadomość tekstową, zawierającą w treści określony zestaw znaków specjalnych (lub kombinacji emoji), by zablokować urządzenie. Po wyświetleniu takiej wiadomości sprzęt przestawał reagować na jakiekolwiek polecenia, a telefon można było naprawić tylko poprzez restart.

Stary problem, nowe oblicze

Problem pojawiał się już kilka razy w różnych wariantach. Specjalistom ds. cyberbezpieczeństwa udało się właśnie odkryć kolejną kombinację znaków wywołującą niepożądany efekt. Okazuje się, że telefony są wrażliwe na sieci Wi-Fi o nazwie „%p%s%s%s%s%n”. Kiedy spróbujemy się z tak nazwaną strukturą połączyć, dojdzie do zablokowania komunikacji Wi-Fi oraz dostępu do usługi AirDrop. W tym przypadku sam restart telefonu niewiele pomaga. Konieczne jest również wyzerowanie ustawień internetowych.

Na szczęście błąd nie stwarza zagrożenia dla prywatności użytkownika, łatwiej też się przed nim uchronić – w tym przypadku do spowodowania awariiniie wystarczy samo wyświetlenie nazwy na ekranie. Moduł Wi-fF blokuje się dopiero, gdy próbujemy nawiązać połączenie z punktem dostępowym. Jak zawsze warto więc korzystać tylko ze sprawdzonych sieci i unikać tych o podejrzanych nietypowych nazwach.

Najprawdopodobniej feralny ciąg znaków nie jest jedynym, który może zablokować łączność. Problem wynika przypuszczalnie z użycia symboli %. Mają być one interpretowane przez telefon jako fragment kodu systemowego.

fot. Apple